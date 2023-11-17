Корабельникова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
С 1816 по 1818 ст.
1818 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 33 года по РС №9 (в 1851 г.) и 40 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
С 1822 по 1824 ст.
Сын: Корабельников Яков Иосифович
Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич
1824 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 27 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 34 года по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич
В исповедных за 1842 год есть её имя и возраст 17 лет. В последующие года она отсутствует. Вышла замуж в другое село? Умерла?
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Корабельникова Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич
Рождение ребёнка
С 1831 по 1833 ст.
Сын: Корабельников Семён Иосифович
Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич
1833 Год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 25 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №4.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно