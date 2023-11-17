Корабельникова Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1816 по 1818 ст.

Сын: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1818 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 33 года по РС №9 (в 1851 г.) и 40 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
С 1822 по 1824 ст.

Сын: Корабельников Яков Иосифович

Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1824 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 27 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 34 года по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
В исповедных за 1842 год есть её имя и возраст 17 лет. В последующие года она отсутствует. Вышла замуж в другое село? Умерла?
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Корабельникова Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1831 по 1833 ст.

Сын: Корабельников Семён Иосифович

Отец ребёнка: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1833 Год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 25 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №4.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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