Корабельников Семён Иосифович
Место рождения
Дата рожденияС 1831 по 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1831 по 1833 ст.
1833 Год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 25 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №4.
Рождение ребёнка
28.09.1857 ст.
Сын: Корабельников Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Корабельникова Агафья Семёновна
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 7 мес. и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязнов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно