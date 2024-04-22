Корабельников Семён Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельников Семён Иосифович

Корабельников Семён Иосифович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

С 1831 по 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1831 по 1833 ст.

Отец: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич

Мать: Корабельникова Матрона Ивановна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1833 Год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 25 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №4.
Рождение ребёнка
28.09.1857 ст.

Сын: Корабельников Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Корабельникова Агафья Семёновна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 7 мес. и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязнов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Агафья Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close