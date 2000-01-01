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Гогаринов Яков Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гогаринов Леонтей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
26.05.1910

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
07.04.1914

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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