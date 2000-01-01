Гогаринов Яков Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Гогаринов Леонтей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
26.05.1910
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
07.04.1914
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Гагаринова Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно