Гагаринова (Гагаринова) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Гагаринова) Ирина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гогаринов Федор Иванович

Мать: Гагаринова ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
26.05.1910

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.04.1914

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Яков Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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