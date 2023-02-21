Гагаринова (Гагаринова) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Гогаринов Федор Иванович
Мать: Гагаринова ?
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
26.05.1910
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
07.04.1914
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно