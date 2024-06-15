Некрасов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
29.01.1851
Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
22.07.1857
Дочь: (Некрасова) Христина Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
22.07.1857
Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Михайлова
Смерть
Неизвестно