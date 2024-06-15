Некрасов Петр Иванович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Некрасов Иван Кириллович

Мать: Некрасова (Зубятова) Аграфена Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Аграфена Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1845

Жена: Некрасова Марья Николаева

Рождение ребёнка
29.01.1851

Сын: Некрасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1857

Дочь: (Некрасова) Христина Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1857

Сын: Некрасов Борис Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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