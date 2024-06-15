Некрасова Аграфена Михайлова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1851
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1857
Дочь: (Некрасова) Христина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1857
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно