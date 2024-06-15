Некрасова Аграфена Михайлова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Аграфена Михайлова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1851

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1857

Дочь: (Некрасова) Христина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1857

Сын: Некрасов Борис Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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