Кудрявцева Мелания Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кудрявцев Тарас Кондратьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Васса Кондратьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мавра Кондратьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Кондрат Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763