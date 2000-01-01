Кудрявцева Мелания Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Мелания Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кудрявцев Тарас Кондратьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Кондрат Григорьевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Васса Кондратьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Кондрат Григорьевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мавра Кондратьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Кондрат Григорьевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Кондрат Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Кондрат Григорьевич

Смерть
После 1763
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