Кудрявцев Кондрат Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Кудрявцев д. Пестовская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кудрявцев Тарас Кондратьевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Васса Кондратьевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мавра Кондратьевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Мелания Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763