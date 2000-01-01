Фадеев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Николай Егорович
Мать: Фадеева Закия Шакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Денис Юрьевич
Мать ребёнка: Фадеева Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фадеева Елена Александровна