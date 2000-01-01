Фадеев Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Николай Егорович

Мать: Фадеева Закия Шакировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Денис Юрьевич

Мать ребёнка: Фадеева Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева Елена Александровна

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