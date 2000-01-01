Фадеева Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулагин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Денис Юрьевич
Отец ребёнка: Фадеев Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Закиров Марат Байрамгалиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фадеев Юрий Николаевич