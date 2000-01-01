Фадеева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулагин Александр

Мать: Кулагина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Фадеев Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Артур Маратович

Отец ребёнка: Закиров Марат Байрамгалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Марат Байрамгалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Юрий Николаевич

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