Мудрецова (Батурина) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.04.1895 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1896 ст.
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Мудрецов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1898
Сын: Мудрецов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Мудрецов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1908
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Мудрецов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Мудрецов Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно