Мудрецова (Батурина) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрецова (Батурина) Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1895 ст.

Муж: Мудрецов Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1896 ст.

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Мудрецов Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1898

Сын: Мудрецов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Мудрецов Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.10.1908

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Мудрецов Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Мудрецов Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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