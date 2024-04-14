Фоминцова Настасья Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминцов Лев Козьмич
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Фоминцов Лев Львович
Отец ребёнка: Фоминцов Лев Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Фоминцов Лев Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Фоминцов Клементий Львович
Отец ребёнка: Фоминцов Лев Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Смерть
До 1834