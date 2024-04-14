Фоминцова Настасья Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминцова Настасья Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминцов Лев Козьмич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Фоминцов Лев Львович

Отец ребёнка: Фоминцов Лев Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Фоминцов Степан Львович

Отец ребёнка: Фоминцов Лев Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Фоминцов Клементий Львович

Отец ребёнка: Фоминцов Лев Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Смерть
До 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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