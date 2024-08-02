Стручина (Емосуева) Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стручина (Емосуева) Екатерина Михайлова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838 или 1841

Дата смерти

14.10.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1841

Отец: Емосуев Михаил Павлов

Мать: Емосуева Матрена Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1862

Муж: Стручин Исай Спиридонов

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Чернова (Стручина) Гликерия (Лукия) Исайа

Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.

Дочь: Стручина Дарья Исаакова

Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1867 ст.

Сын: Стручин Евстигней Исааков

Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1871 ст.

Сын: Стручин Федор Исааков

Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1878 ст.

Дочь: Сосулина (Стручина) Мария Исаакова

Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.10.1913 ст.
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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