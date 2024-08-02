Стручина (Емосуева) Екатерина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1838 или 1841
Дата смерти14.10.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1841
Отец: Емосуев Михаил Павлов
Бракосочетание
До 1862
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Чернова (Стручина) Гликерия (Лукия) Исайа
Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.
Дочь: Стручина Дарья Исаакова
Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов
Рождение ребёнка
27.07.1867 ст.
Сын: Стручин Евстигней Исааков
Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов
Рождение ребёнка
10.02.1871 ст.
Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов
Рождение ребёнка
28.03.1878 ст.
Дочь: Сосулина (Стручина) Мария Исаакова
Отец ребёнка: Стручин Исай Спиридонов
Смерть
14.10.1913 ст.