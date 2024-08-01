Емосуева Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 или 1811
Дата смерти30.06.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 или 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1838
Рождение ребёнка
1838 или 1841
Дочь: Стручина (Емосуева) Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов
Рождение ребёнка
1843 или 1845
Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Петрова (Емосуева) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пучкова (Емосуева) Афанасия Михайлова
Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов
Рождение ребёнка
До 1856
Дочь: Стручина (Емосуева) Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов
Смерть
30.06.1885 ст.