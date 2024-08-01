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Емосуева Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 или 1811

Дата смерти

30.06.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 или 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1838

Муж: Емосуев Михаил Павлов

Рождение ребёнка
1838 или 1841

Дочь: Стручина (Емосуева) Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843 или 1845

Сын: Емосуев Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Петрова (Емосуева) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пучкова (Емосуева) Афанасия Михайлова

Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1856

Дочь: Стручина (Емосуева) Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Емосуев Емельян Михайлов

Отец ребёнка: Емосуев Михаил Павлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.06.1885 ст.
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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