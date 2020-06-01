Кулеуш (Невзорова) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1948
Дата смерти01.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.2020