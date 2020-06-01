Кулеуш (Невзорова) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулеуш (Невзорова) Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1948

Дата смерти

01.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Белгород-Днестровский, Одеська область
Смерть
01.06.2020
Белгород-Днестровский, Одеська область
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