Недолуженко Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедолуженко Нина Павловна

Недолуженко Нина Павловна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

02.03.1929

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1927

Дочь: Квасова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение
02.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.12.1951

Дочь: Васильева Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Васильев Леонид Тимофеевич

Одесса, Одеська область
Смерть
2008
Одесса, Одеська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.