Недолуженко Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения02.03.1929
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1927
Дочь: Квасова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение
02.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1951
Дочь: Васильева Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Васильев Леонид Тимофеевич
Смерть
2008