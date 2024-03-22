Таланцева (Шмелева) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланцева (Шмелева) Федосья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Около 1812

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Шмелев Иван Галактионович

Мать: Шмелева Мавра Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1805

Сын: Таланцев Ефим Павлович

Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланцев Павел Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Смерть
Около 1812
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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