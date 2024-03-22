Таланцева (Шмелева) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиОколо 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1772
Отец: Шмелев Иван Галактионович
Мать: Шмелева Мавра Ильинична
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич
ГАСО, 24-25-330-67об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Смерть
Около 1812