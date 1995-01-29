Епифанова Любовь Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Епифанов Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Епифанов Павел Игнатьевич
Смерть
29.01.1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область