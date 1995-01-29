Епифанова Любовь Трофимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанова Любовь Трофимовна

Епифанова Любовь Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Епифанов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Епифанов Павел Игнатьевич

Смерть
29.01.1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.