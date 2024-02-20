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Белозеров Николай Александрович

Место рождения

Усень-Ивановское, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.12.1912

Дата смерти

20.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1912

Отец: Белозеров Александр Андреевич

Мать: Дарьина Матрена Павловна

Усень-Ивановское, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриенко Анна Николаевна

Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна

разъезда Рябаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Белозерова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
08.03.1949

Дочь: Гапоненко (Белозерова) Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.07.1989
Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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