Белозеров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1912
Дата смерти20.07.1989
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриенко Анна Николаевна
Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна
разъезда Рябаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Белозерова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
08.03.1949
Дочь: Гапоненко (Белозерова) Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Белозерова Анастасия Романовна
Смерть
20.07.1989