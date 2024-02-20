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Белозерова Анастасия Романовна

Место рождения

Усень-Ивановское, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.11.1915

Дата смерти

25.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1915

Отец: Квашнин Роман Родионович

Мать: Белозерова Надежда Матвеевна

Усень-Ивановское, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриенко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

разъезда Рябаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Белозерова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1949

Дочь: Гапоненко (Белозерова) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.04.1983
Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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