Белозерова Анастасия Романовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1915
Дата смерти25.04.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриенко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
разъезда Рябаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Белозерова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1949
Дочь: Гапоненко (Белозерова) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Смерть
25.04.1983