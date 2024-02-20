Беляевский Трифон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляевский Трифон Александрович

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Место рождения

Россия Кубанская обл.Екатеринодарский отд. ККВ ст.Рязанская

Дата рождения

Около ?.04.1904

Дата смерти

27.09.1991

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

Около 1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1904

Отец: Беляевский Александр Есаул Васильевич

Мать: Беляевская Татьяна Лазаревна

Россия Кубанская обл.Екатеринодарский отд. ККВ ст.Рязанская
Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Беляевский Алексей Трифонович

Мать ребёнка: Беляевская Мария Яковлевна

СССР Краснодарский кр.,Рязанский р-н ст.Рязанская
Бракосочетание
До 1927

Жена: Беляевская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
09.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляевская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
08.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляевская Мария Яковлевна

СССР , Грузинская АССР Автономная Республика Абхазия г. Очамчира
Военная награда
22.02.1945
Приказ № 8/н издан ВС 202 СД о награждении орденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-2011
Военная награда
26.03.1945
Приказ № 8/н , издан ВС 1317 СКП 202 КСД о награждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-586
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ»
ЦАМО РФ , шк-9,ящ-26
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляевская Мария Яковлевна

Военная награда
06.04.1985
Указом ПВС СССР награжден орденом «Отечественной войны» 2-й ст.
ЦАМО РФ , шк-3,ящ-16
Смерть
27.09.1991
Россия Краснодарский кр.,г.Сочи
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