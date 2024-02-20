Беляевский Трифон Александрович
Место рожденияРоссия Кубанская обл.Екатеринодарский отд. ККВ ст.Рязанская
Дата рожденияОколо ?.04.1904
Дата смерти27.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1904
Россия Кубанская обл.Екатеринодарский отд. ККВ ст.Рязанская
Рождение ребёнка
20.03.1927
Сын: Беляевский Алексей Трифонович
Мать ребёнка: Беляевская Мария Яковлевна
СССР Краснодарский кр.,Рязанский р-н ст.Рязанская
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
09.04.1935
Рождение ребёнка
08.11.1940
СССР , Грузинская АССР Автономная Республика Абхазия г. Очамчира
Военная награда
22.02.1945
Приказ № 8/н издан ВС 202 СД о награждении орденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-2011
Военная награда
26.03.1945
Приказ № 8/н , издан ВС 1317 СКП 202 КСД о награждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-586
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ»
ЦАМО РФ , шк-9,ящ-26
Рождение ребёнка
1948
Военная награда
06.04.1985
Указом ПВС СССР награжден орденом «Отечественной войны» 2-й ст.
ЦАМО РФ , шк-3,ящ-16
Смерть
27.09.1991
Россия Краснодарский кр.,г.Сочи