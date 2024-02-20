Беляевский Александр Есаул Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Беляевский Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около ?.04.1904
Сын: Беляевский Трифон Александрович
Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна
Россия Кубанская обл.Екатеринодарский отд. ККВ ст.Рязанская
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Беляевский Петр Александрович
Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Беляевский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Беляевский Иван Александрович
Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Беляевский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна
Россия Кубанская обл.Екатеринодарский отд. ККВ ст.Рязанская
Работа или профессия
Неизвестно
Землемер
Смерть
Около 1931