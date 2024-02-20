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Беляевский Александр Есаул Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Беляевский Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около ?.04.1904

Сын: Беляевский Трифон Александрович

Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна

Россия Кубанская обл.Екатеринодарский отд. ККВ ст.Рязанская
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Беляевский Петр Александрович

Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Беляевский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Беляевский Иван Александрович

Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Беляевский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Беляевская Татьяна Лазаревна

Россия Кубанская обл.Екатеринодарский отд. ККВ ст.Рязанская
Работа или профессия
Неизвестно
Землемер
Смерть
Около 1931
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