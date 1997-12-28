Беляевская (Пироженко) Мария Яковлевна
Место рожденияРоссия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозов
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти28.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозов
Рождение ребёнка
20.03.1927
Сын: Беляевский Алексей Трифонович
Отец ребёнка: Беляевский Трифон Александрович
СССР Краснодарский кр.,Рязанский р-н ст.Рязанская
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
09.04.1935
Рождение ребёнка
08.11.1940
СССР , Грузинская АССР Автономная Республика Абхазия г. Очамчира
Рождение ребёнка
1948
Смерть
28.12.1997