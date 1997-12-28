Беляевская (Пироженко) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляевская (Пироженко) Мария Яковлевна

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Место рождения

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозов

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

28.12.1997

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Муж

Около 1904 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Мать: Пироженко Матрона Васильевна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозов
Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Беляевский Алексей Трифонович

Отец ребёнка: Беляевский Трифон Александрович

СССР Краснодарский кр.,Рязанский р-н ст.Рязанская
Бракосочетание
До 1927

Муж: Беляевский Трифон Александрович

Рождение ребёнка
09.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляевский Трифон Александрович

Рождение ребёнка
08.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляевский Трифон Александрович

СССР , Грузинская АССР Автономная Республика Абхазия г. Очамчира
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляевский Трифон Александрович

Смерть
28.12.1997
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