Пироженко (Патрушева) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко (Патрушева) Матрона Васильевна

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Место рождения

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость,х.Морозовка

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость,х.Морозовка
Рождение ребёнка
22.02.1902

Сын: Пироженко Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-10,м/к-1902г.,лист-98,зап.-40.
Бракосочетание
До 1902

Муж: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Россия Воронежская обл.,Острогожский р-н, Белогорская волость,х.Морозовка
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Беляевская Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозов
Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Пироженко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Россия Воронежская обл.,Острогожский р-н, Белогорская волость,х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье,м/к-1908г.,лист-42,зап.-16,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Пироженко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Россия Краснодарский кр.г.Краснодар / Кубанская обл.,г.Екатеринодар /
Смерть
Около 1995
станица Рязанская, Краснодарский край
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