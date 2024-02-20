Пироженко (Патрушева) Матрона Васильевна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость,х.Морозовка
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1881
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость,х.Морозовка
Рождение ребёнка
22.02.1902
Сын: Пироженко Иоанн Яковлевич
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-10,м/к-1902г.,лист-98,зап.-40.
Бракосочетание
До 1902
Россия Воронежская обл.,Острогожский р-н, Белогорская волость,х.Морозовка
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Беляевская Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозов
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Пироженко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович
Россия Воронежская обл.,Острогожский р-н, Белогорская волость,х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье,м/к-1908г.,лист-42,зап.-16,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
25.06.1916
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович
Россия Краснодарский кр.г.Краснодар / Кубанская обл.,г.Екатеринодар /
Смерть
Около 1995
станица Рязанская, Краснодарский край