Пироженко Иоанн Яковлевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Дата рождения22.02.1902
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-10,м/к-1902г.,лист-98,зап.-40.
Крещение
23.02.1902
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Семен Игнатович Степанцов и Параскева Петровна Степанцова.
Смерть
До 1916