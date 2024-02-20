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Пироженко Иоанн Яковлевич

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка

Дата рождения

22.02.1902

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902

Отец: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Мать: Пироженко Матрона Васильевна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-10,м/к-1902г.,лист-98,зап.-40.
Крещение
23.02.1902
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Семен Игнатович Степанцов и Параскева Петровна Степанцова.
Смерть
До 1916
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