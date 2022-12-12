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Бирилёв Николай Алексеевич

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Место рождения

Гари, Расловская волость, Калязинский уезд

Дата рождения

09.12.1829

Дата смерти

22.05.1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Расловская волость, Калязинский уезд
Бракосочетание
05.02.1865

Жена: Бирилёва Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.01.1866

Дочь: Бирилёва Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бирилёва Мария Фёдоровна

г. Ницца, Вторая империя (Французская империя)
Смерть
22.05.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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