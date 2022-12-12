Бирилёв Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1829
Дата смерти22.05.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1865
Жена: Бирилёва Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.01.1866
Дочь: Бирилёва Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бирилёва Мария Фёдоровна
г. Ницца, Вторая империя (Французская империя)
Смерть
22.05.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния