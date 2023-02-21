Бирилёва (Тютчева) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирилёва (Тютчева) Мария Фёдоровна

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Место рождения

гю Мюнхен, Бавария, Германский Союз

Дата рождения

23.02.1840

Дата смерти

02.06.1872

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1840

Отец: Тютчев Фёдор Иванович

Мать: Тютчева Эрнестина Фёдоровна

гю Мюнхен, Бавария, Германский Союз
Бракосочетание
05.02.1865

Муж: Бирилёв Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
30.01.1866

Дочь: Бирилёва Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бирилёв Николай Алексеевич

г. Ницца, Вторая империя (Французская империя)
Смерть
02.06.1872
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