Бирилёва (Тютчева) Мария Фёдоровна
Место рождениягю Мюнхен, Бавария, Германский Союз
Дата рождения23.02.1840
Дата смерти02.06.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1840
Отец: Тютчев Фёдор Иванович
гю Мюнхен, Бавария, Германский Союз
Бракосочетание
05.02.1865
Рождение ребёнка
30.01.1866
Дочь: Бирилёва Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бирилёв Николай Алексеевич
г. Ницца, Вторая империя (Французская империя)
Смерть
02.06.1872