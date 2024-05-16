Борнычева (Мосолова) Анна Ивановна 02.12.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борнычева (Мосолова) Анна Ивановна

Место рождения

Белые Колодези, Озеры, Московская область

Дата рождения

02.12.1861

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1861

Отец: Мосолов Иван Гаврилов

Мать: Мосолова Анна Ильина

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борнычев Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Смородинова (Борнычева) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1881

Дочь: (Борнычева) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1883

Дочь: Антонова (Борнычева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1885

Сын: Борнычев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1886

Дочь: Куликова (Борнычева) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1888

Дочь: Азовцева (Борнычева) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1890

Дочь: Смирнова (Борнычева) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.07.1891

Дочь: Зайцева (Борнычева) Олимпиада Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1894

Сын: Борнычев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Борнычев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Борнычев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1897

Сын: Борнычев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1898

Дочь: Королькова (Борнычева) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1899

Дочь: (Борнычева) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1902

Сын: Борнычев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1903

Сын: Борнычев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1905

Дочь: Ермилина (Борнычева) Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1939

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