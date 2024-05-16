Борнычева (Мосолова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.12.1861
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Мосолов Иван Гаврилов
Мать: Мосолова Анна Ильина
Дочь: Смородинова (Борнычева) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: (Борнычева) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: Антонова (Борнычева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Сын: Борнычев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: Куликова (Борнычева) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: Азовцева (Борнычева) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: Смирнова (Борнычева) Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: Зайцева (Борнычева) Олимпиада Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Сын: Борнычев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Сын: Борнычев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Сын: Борнычев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Сын: Борнычев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: Королькова (Борнычева) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: (Борнычева) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Сын: Борнычев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Сын: Борнычев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович
Дочь: Ермилина (Борнычева) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Борнычев Сергей Иванович