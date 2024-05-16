Родионова Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Яков
Мать: Родионова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Василий
Смерть
Неизвестно