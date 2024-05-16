Родионова Пелагея Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионова Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Яков

Мать: Родионова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий

Смерть
Неизвестно

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