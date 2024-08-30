Семенова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
26.07.1842
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Семенова) Акинья Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Прокопьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Семенова) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Прокопьевич