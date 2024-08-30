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Семенова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Семенов Семен Прокопьевич

Бракосочетание
26.07.1842

Муж: Семенов Семен Прокопьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Семенова) Акинья Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Прокопьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Семенова) Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Прокопьевич

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