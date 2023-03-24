Cederberg Carl Johan
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1847
Дата смерти19.03.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1884
Рождение ребёнка
19.07.1885
Мать ребёнка: Cederberg (Parviainen) Hanna Selina
Рождение ребёнка
12.12.1886
Дочь: Cederberg (Cederberg) Anni Arla
Мать ребёнка: Cederberg (Parviainen) Hanna Selina
Смерть
19.03.1908
Похороны
Неизвестно