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Cederberg Carl Johan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1847

Дата смерти

19.03.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1884

Жена: Cederberg (Parviainen) Hanna Selina

Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Cederberg Aarne Kaarlo

Мать ребёнка: Cederberg (Parviainen) Hanna Selina

Рождение ребёнка
12.12.1886

Дочь: Cederberg (Cederberg) Anni Arla

Мать ребёнка: Cederberg (Parviainen) Hanna Selina

Смерть
19.03.1908
Похороны
Неизвестно

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