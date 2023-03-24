Cederberg (Parviainen) Hanna Selina
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1856
Дата смерти04.08.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1884
Муж: Cederberg Carl Johan
Рождение ребёнка
19.07.1885
Отец ребёнка: Cederberg Carl Johan
Рождение ребёнка
12.12.1886
Дочь: Cederberg Anni Arla
Отец ребёнка: Cederberg Carl Johan
Смерть
04.08.1914
Похороны
Неизвестно
ev.lut. hautausmaa, ОПРЕДЕЛИТЬ