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Cederberg (Parviainen) Hanna Selina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1856

Дата смерти

04.08.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1884

Муж: Cederberg Carl Johan

Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Cederberg Aarne Kaarlo

Отец ребёнка: Cederberg Carl Johan

Рождение ребёнка
12.12.1886

Дочь: Cederberg Anni Arla

Отец ребёнка: Cederberg Carl Johan

Смерть
04.08.1914
Похороны
Неизвестно
ev.lut. hautausmaa, ОПРЕДЕЛИТЬ

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