Корначева (Курилина) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.03.2003
Сын: Корначев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Корначев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
28.09.2015
Дочь: Корначева Анна Альбертовна
Отец ребёнка: Аракелян Альберт Борисович