Корначева (Курилина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корначева (Курилина) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1980

Отец: Курилин Владимир Николаевич

Мать: Курилина (Полетаева) Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аракелян Альберт Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.03.2003

Сын: Корначев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Корначев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
28.09.2015

Дочь: Корначева Анна Альбертовна

Отец ребёнка: Аракелян Альберт Борисович

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