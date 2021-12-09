Курилина (Полетаева) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1959
Дата смерти09.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1980
Дочь: Корначева (Курилина) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Курилин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
14.12.1981
Сын: Курилин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Курилин Владимир Николаевич
Смерть
09.12.2021