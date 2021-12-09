Курилина (Полетаева) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилина (Полетаева) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1959

Дата смерти

09.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1980

Дочь: Корначева (Курилина) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Курилин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
14.12.1981

Сын: Курилин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Курилин Владимир Николаевич

Смерть
09.12.2021

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