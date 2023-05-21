Александрова (Стученкова) Анна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Стученкова) Анна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стученков Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1954

Сын: Александров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Егорович

Рождение ребёнка
14.03.1957

Дочь: Стуканова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Егорович

Смерть
Неизвестно
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