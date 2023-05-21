Александрова (Стученкова) Анна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стученков Поликарп
Рождение ребёнка
18.09.1954
Сын: Александров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Егорович
Рождение ребёнка
14.03.1957
Дочь: Стуканова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Егорович
Смерть
Неизвестно