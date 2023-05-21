Александров Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1954

Сын: Александров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Александрова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
14.03.1957

Дочь: Стуканова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Александрова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Александрова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Александрова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Александрова Анна Поликарповна

Смерть
Неизвестно