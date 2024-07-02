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Першина Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1913

Дочь: Волгина Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич

Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: Волгина Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич

Рождение ребёнка
28.03.1916

Дочь: Волгина Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич

Рождение ребёнка
08.04.1918

Сын: Волгин Гавриил Тихонович

Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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