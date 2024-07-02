Першина Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1913
Дочь: Волгина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
09.04.1915
Дочь: Волгина Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
28.03.1916
Дочь: Волгина Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
08.04.1918
Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич
Смерть
Неизвестно