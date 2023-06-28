Волгина Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина Дарья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Волгин Тихон Сергеевич

Мать: Первая Жена

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