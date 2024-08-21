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Деветьяров Константин Иванович

Место рождения

Над рч. Сильмемом, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.05.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1880 ст.

Отец: Деветьяров Иван Каллиникович

Мать: Деветьярова (Шуклина) Екатерина Степановна

Над рч. Сильмемом, Глазовский уезд, Вятская губерния
Константин Родители: Сюрзинской волости, починка Силемского, из русских Иоанн Калиников Деветиаров и жена его Екатерина Стефанова, оба православные
Крещение
21.05.1880 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Кычановской волости починка Малодасосского из русских Михаил Иустинов Боровиков
Смерть
Неизвестно

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