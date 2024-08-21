Деветьяров Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения10.05.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1880 ст.
Константин Родители: Сюрзинской волости, починка Силемского, из русских Иоанн Калиников Деветиаров и жена его Екатерина Стефанова, оба православные
Крещение
21.05.1880 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Кычановской волости починка Малодасосского из русских Михаил Иустинов Боровиков
Смерть
Неизвестно