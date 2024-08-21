Деветьярова (Шуклина) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
25.01.1863 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сюрзинской волости починка Силемского из русских Иоанн Калинин Деветиаров, православный, первым браком. Возраст: 19 Невеста: Юмской волости починка Дюжнинашурского солдатки Параскевы Иоанновой... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1880 ст.
Сын: Деветьяров Константин Иванович
Отец ребёнка: Деветьяров Иван Каллиникович
Над рч. Сильмемом, Глазовский уезд, Вятская губерния
Константин Родители: Сюрзинской волости, починка Силемского, из русских Иоанн Калиников Деветиаров и жена его Екатерина Стефанова, оба православные
Смерть
Неизвестно