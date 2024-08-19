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Vilks Otto

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Место рождения

Meiranu Degumnieki

Дата рождения

06.11.1876

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
parvaldnieks, uz Struzaniem
Бракосочетание
10.04.1900

Жена: (Priedīte Priedītis) Emīlija

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Kārkliņa (Vilka Vilks) Vilhelmīne

Мать ребёнка: (Priedīte Priedītis) Emīlija

Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Vilks Andrejs

Мать ребёнка: (Priedīte Priedītis) Emīlija

Рождение ребёнка
24.04.1910

Дочь: Ūsiņa (Vilka Vilks) Elza

Мать ребёнка: (Priedīte Priedītis) Emīlija

Рождение ребёнка
1914

Сын: Vilks Kārlis

Мать ребёнка: (Priedīte Priedītis) Emīlija

Смерть
1974

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