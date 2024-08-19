Vilks Otto
Место рожденияMeiranu Degumnieki
Дата рождения06.11.1876
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
parvaldnieks, uz Struzaniem
Бракосочетание
10.04.1900
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Kārkliņa (Vilka Vilks) Vilhelmīne
Мать ребёнка: (Priedīte Priedītis) Emīlija
Рождение ребёнка
27.06.1902
Сын: Vilks Andrejs
Мать ребёнка: (Priedīte Priedītis) Emīlija
Рождение ребёнка
24.04.1910
Дочь: Ūsiņa (Vilka Vilks) Elza
Мать ребёнка: (Priedīte Priedītis) Emīlija
Рождение ребёнка
1914
Сын: Vilks Kārlis
Мать ребёнка: (Priedīte Priedītis) Emīlija
Смерть
1974