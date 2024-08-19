(Priedīte Priedītis) Emīlija
Место рожденияOdzienas (Odensee) Ihwan
Дата рождения08.09.1870
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1900
Муж: Vilks Otto
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Kārkliņa (Vilka Vilks) Vilhelmīne
Отец ребёнка: Vilks Otto
Рождение ребёнка
27.06.1902
Сын: Vilks Andrejs
Отец ребёнка: Vilks Otto
Рождение ребёнка
24.04.1910
Дочь: Ūsiņa (Vilka Vilks) Elza
Отец ребёнка: Vilks Otto
Рождение ребёнка
1914
Сын: Vilks Kārlis
Отец ребёнка: Vilks Otto
Смерть
1964