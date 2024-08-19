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(Priedīte Priedītis) Emīlija

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Место рождения

Odzienas (Odensee) Ihwan

Дата рождения

08.09.1870

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.04.1900

Муж: Vilks Otto

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Kārkliņa (Vilka Vilks) Vilhelmīne

Отец ребёнка: Vilks Otto

Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Vilks Andrejs

Отец ребёнка: Vilks Otto

Рождение ребёнка
24.04.1910

Дочь: Ūsiņa (Vilka Vilks) Elza

Отец ребёнка: Vilks Otto

Рождение ребёнка
1914

Сын: Vilks Kārlis

Отец ребёнка: Vilks Otto

Смерть
1964

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