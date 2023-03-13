Громовъ Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Громовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Громовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Громова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Громовъ Лазарь
Мать ребёнка: Громова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Громовъ Антонъ
Мать ребёнка: Громова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Громова Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громова Катерина Иванова