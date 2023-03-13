Громовъ Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громовъ Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Громовъ Степанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Громовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Громова Катерина Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Громовъ Лазарь

Мать ребёнка: Громова Катерина Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Громовъ Антонъ

Мать ребёнка: Громова Катерина Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Громова Катерина Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Катерина Иванова

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