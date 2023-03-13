Громова Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова Катерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Громовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Громовъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Громовъ Лазарь

Отец ребёнка: Громовъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Громовъ Антонъ

Отец ребёнка: Громовъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Громовъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громовъ Игнатий

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