Громова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Громовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Громовъ Игнатий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Громовъ Лазарь
Отец ребёнка: Громовъ Игнатий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Громовъ Антонъ
Отец ребёнка: Громовъ Игнатий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Громовъ Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Громовъ Игнатий