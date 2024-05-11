Варников Карл Данилович 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варников Карл Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

17.08.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Флеер (Варникова) Юлия Карловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.08.1898 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 263 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все

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