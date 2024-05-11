Варников Карл Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти17.08.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Флеер (Варникова) Юлия Карловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.08.1898 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 263 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все