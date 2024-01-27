Шадров Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадров Василий Алексеевич

Шадров Василий Алексеевич

Место рождения

Тамбовская обл., г. Кирсанов

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шадров Алексей

Мать: ?

Тамбовская обл., г. Кирсанов
Рождение ребёнка
1936

Сын: Шадров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Шадрова Прасковья Моисеевна

Рождение ребёнка
06.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шадрова Прасковья Моисеевна

хутор Привольный Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрова Прасковья Моисеевна

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close