Шадров Василий Алексеевич
Место рожденияТамбовская обл., г. Кирсанов
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шадров Алексей
Мать: ?
Тамбовская обл., г. Кирсанов
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шадров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Шадрова Прасковья Моисеевна
Рождение ребёнка
06.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шадрова Прасковья Моисеевна
хутор Привольный Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943