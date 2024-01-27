Шадров Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
26.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, Курской район. х.Привольный
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно