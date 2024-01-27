Шадров Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадров Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шадров Василий Алексеевич

Мать: Шадрова Прасковья Моисеевна

Рождение ребёнка
26.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, Курской район. х.Привольный
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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