Иосифова (Иосифова) Екатерина Ефимовна 16.11.1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иосифова (Иосифова) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.11.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1807 ст.

Отец: Иосифов Ефим Иосифович

Мать: Дмитриева (Карпова) Прасковья Карповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1831 ст.

Муж: Маркелов (Маркелов) Иларион Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1832 ст.

Дочь: Маркелова (Михайлова) Гликерия Иларионовна

Отец ребёнка: Маркелов (Маркелов) Иларион Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1834 ст.

Сын: Маркелов (Михайлов) Иоанн (Иван) Иларионович

Отец ребёнка: Маркелов (Маркелов) Иларион Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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