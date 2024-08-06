Иосифова (Иосифова) Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения16.11.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1807 ст.
Бракосочетание
18.01.1831 ст.
Рождение ребёнка
06.06.1832 ст.
Дочь: Маркелова (Михайлова) Гликерия Иларионовна
Отец ребёнка: Маркелов (Маркелов) Иларион Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1834 ст.
Сын: Маркелов (Михайлов) Иоанн (Иван) Иларионович
Отец ребёнка: Маркелов (Маркелов) Иларион Михайлович
Смерть
Неизвестно