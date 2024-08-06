Маркелов (Маркелов) Иларион Михайлович 24.03.1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаркелов (Маркелов) Иларион Михайлович

Маркелов (Маркелов) Иларион Михайлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.03.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1810 ст.

Отец: Маркелов Михаил Маркелович

Мать: Гурьянова Анисья Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1831 ст.

Жена: Иосифова (Иосифова) Екатерина Ефимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1832 ст.

Дочь: Маркелова (Михайлова) Гликерия Иларионовна

Мать ребёнка: Иосифова (Иосифова) Екатерина Ефимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1834 ст.

Сын: Маркелов (Михайлов) Иоанн (Иван) Иларионович

Мать ребёнка: Иосифова (Иосифова) Екатерина Ефимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.