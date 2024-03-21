Зюгаева (Вахромеева) Евдокия (Дуня) Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зюгаева Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Зюгаев Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зюгаев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Зюгаев Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зюгаев Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зюгаев Никифор
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лепёхина (Зюгаева) Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Зюгаев Никифор
Смерть
Неизвестно