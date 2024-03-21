Зюгаева (Вахромеева) Евдокия (Дуня) Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюгаева (Вахромеева) Евдокия (Дуня) Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зюгаева Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Зюгаев Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зюгаев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Зюгаев Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зюгаев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Зюгаев Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюгаев Никифор

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лепёхина (Зюгаева) Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Зюгаев Никифор

Смерть
Неизвестно

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